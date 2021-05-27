В «Казань Экспо» пройдет чемпионат по экстремальному дрифту

На парковке Международного выставочного центра «Казань Экспо» 30 мая состоится первый этап дрифт-чемпионата UGOL 2021 года. Состязания начнутся в 11.00, соответствующая информация появилась на официальном сайте центра.

Спортивное событие проведет организация UGOL Drift, специализирующаяся на любительских соревнованиях по дрифту в России. Призовой фонд в этом году составит 60 тыс. рублей.

Участие в соревнованиях примут гонщики из двух городов Татарстана, Казани и Набережные Челны, а также гости из Ульяновска, Йошкар-Олы, Ижевска, Тюмени и Самары. На данный момент зарегистрированы 29 человек. Некоторые участники объединены в команды — это Banana Team, DRIFTFAMILY, Perfect_auto и другие.

Модели машин, участвующих в дрифт-заездах, также очень разнообразны. Nissan 180SX, Toyota Mark II, BMW E30 будут соперничать с «ВАЗом-2107» и «Москвичом».

Регистрация для участия в состязании все еще открыта для всех желающих на сайте http://racemonitor.ru. Посетить же мероприятие приглашаются все любители скорости, адреналина и спортивных авто.

Гостей ждет выставка эксклюзивных автомобилей, парные дрифт-заезды, дрифт-такси, а также возможность прокатиться с пилотом на боевом авто по трассе. Вход для зрителей свободный.