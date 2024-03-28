В «Казань Экспо» при проведении 12-го Республиканского ифтара усилят меры безопасности

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29 марта в «Казань Экспо» состоится 12-й Республиканский ифтар. В этот день в данном МВЦ усилят безопасность, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Уточнятеся, что комплекс уже оборудован современными системами видеонаблюдения, арочными металлодетекторами, рентгено-телевизионными установками. Системы оповещения, сигнализации, пожаротушения постоянно обслуживают по нормам регламента. Также в «Экспо» не раз проходили командно-штабные учения, на которых службы и ведомства отрабатывали порядок взаимодействия.

При этом на время проведения ифтара в МВЦ увеличат количество сотрудников частной охраны, которая будет охранять не только внутри здания, но и территории всего комплекса. Также решено было расширить и дополнить список предметов, запрещенных к проносу на территорию «Экспо». В ходе подготовки к мероприятию взаимодействие с правоохранителями будет осуществляться на постоянной основе.

В связи с усилением мер безопасности организаторы призывают всех посетителей приехать на мероприятие заранее, так как на территории «Экспо» будут проводить досмотры. Подъезд к кластеру А будет ограничен.

«Приезд к месту проведения ифтара с запасом времени позволит избежать образования очередей у входов в МВЦ «Казань Экспо» и эффективно исполнить все необходимые требования безопасности», – говорится в сообщении.

Напомним, прибытие на Республиканский ифтар для гостей организовано с 15.00 часов. С этого времени начнут свою работу гардеробы и халяль-ярмарка в фойе, также на площадке предусмотрена возможность совершения икенде (послеполуденного) намаза.