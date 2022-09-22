В «Казань Экспо» откроется крупная электротехническая выставка «Город Света»

29 сентября в международном выставочном центре «Казань Экспо» откроется крупная электротехническая выставка «Город Света», в рамках которой можно будет посетить бесплатные семинары, мастер-классы и получить бонусы за покупки.

Главной темой экспозиции этого года станет развитие бизнеса на трансформирующемся электротехническом рынке. Выставка продемонстрирует, какие возможности есть у производителей в плане импортозамещения, как ведущие компании реагируют на новую ситуацию, какое отечественное программное обеспечение и услуги для проектировщиков вытесняют зарубежное.

Центральная тема будет посвящена цифровизации закупок, снижению затрат и оптимизации бизнес-процессов с помощью b2b-портала RS24.ru, разработанного компанией «Русский Свет».

Участники познакомятся с сервисами для самостоятельного бронирования товаров, управления отгрузками, ценообразования и состояния запасов в режиме реального времени. Также будет продемонстрирован рабочий фильтр для поиска товаров, произведенных в России и зарегистрированных в реестре Минпромторга.

Среди других ключевых вопросов события — трансформация рынка светодиодного оборудования, цифровизация предприятий, ситуация с качеством на рынке кабельно-проводниковой продукции, проектные решения для промышленного и гражданского строительства, а также интернет вещей. Деловая программа включит бизнес-семинары и практические мастер-классы.

В общей сложности более 50 стендов от ведущих производителей продемонстрируют последние технологии и инновации в области энергоснабжения и освещения, включая оборудование для промышленных объектов, светотехнику для всех областей применения, системы безопасности, оборудование для гражданского строительства и системы «Умный дом». Гости смогут протестировать образцы и задать вопросы. «Русский Свет» предложит участникам выставки специальные условия приобретения оборудования. В конце дня организаторы разыграют призы среди посетителей.

«Мы ждем, что эта выставка соберет большое количество посетителей, как наших клиентов, так и новых для наших экспонентов. Несмотря на определенные изменения в мировой экономике мы видим, что рынок в электротехнической отрасли продолжает развиваться. Компания «Русский Свет» яркий пример тому, что мы сможем заменить европейские товары российскими аналогами. В рамках выставки пройдут бизнес-встречи, где мы с удовольствием поделимся нашими разработками и опытом в импортозамещении», – отметил генеральный директор компании «Русский Свет» Дмитрий Храбров.

Организаторы приглашают владельцев и сотрудников предприятий, проектировщиков, технических специалистов, представителей строительно-монтажных организаций и частных монтажников. Участие в выставке бесплатное. Регистрация по ссылке.