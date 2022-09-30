В «Казань Экспо» для мобилизованных завезли более 200 книг
В «Казань Экспо», где сейчас временно располагаются мобилизованные со всего Татарстана, сегодня завезли более 200 книг, которые были отобраны из коллекций городских библиотек. На двух стеллажах военнообязанным доступна художественная, историческая и научно-популярная литература, причем ее ассортимент будет периодически обновляться.
«Сегодня мы привезли для наших мобилизованных более 200 экземпляров книг. Мы надеемся, что чтение принесет мужчинам положительные эмоции, поднимет их боевой дух, напомнит о доме и подвигах, которые совершали герои, а также поможет легче перенести разлуку с близкими людьми», – отметила заведующая отделом комплектования МБУК «Централизованная библиотечная система Казани» Ольга Пронина.
Стеллажи с книгами пробудут в «Казань Экспо» до тех пор, пока там находятся мобилизованные. Обновляться литература будет в зависимости от того или иного спроса. Об этом сообщается в пресс-службе мэрии Казани.
Полки с книгами сразу же привлекли внимание молодых людей. Они стали с интересом изучать стеллажи в поиске книги для чтения.
«Теперь каждый может почитать литературу, отвлечься и узнать что-то новое», – сказал один из мобилизованных с книгой в руках.