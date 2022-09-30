В «Казань Экспо» для мобилизованных завезли более 200 книг

В «Казань Экспо», где сейчас временно располагаются мобилизованные со всего Татарстана, сегодня завезли более 200 книг, которые были отобраны из коллекций городских библиотек. На двух стеллажах военнообязанным доступна художественная, историческая и научно-популярная литература, причем ее ассортимент будет периодически обновляться.

Фото: мэрия Казани

«Сегодня мы привезли для наших мобилизованных более 200 экземпляров книг. Мы надеемся, что чтение принесет мужчинам положительные эмоции, поднимет их боевой дух, напомнит о доме и подвигах, которые совершали герои, а также поможет легче перенести разлуку с близкими людьми», – отметила заведующая отделом комплектования МБУК «Централизованная библиотечная система Казани» Ольга Пронина.

Стеллажи с книгами пробудут в «Казань Экспо» до тех пор, пока там находятся мобилизованные. Обновляться литература будет в зависимости от того или иного спроса. Об этом сообщается в пресс-службе мэрии Казани.

Фото: мэрия Казани

Полки с книгами сразу же привлекли внимание молодых людей. Они стали с интересом изучать стеллажи в поиске книги для чтения.

«Теперь каждый может почитать литературу, отвлечься и узнать что-то новое», – сказал один из мобилизованных с книгой в руках.