В Казань едет хор училища Гнесиных: он начнет биеннале каллиграфии христианства и ислама

В Национальной художественной галерее «Хазинэ», филиале Музея ИЗО РТ на территории музея-заповедника «Казанский Кремль», 24 мая в 16 часов откроется международная биеннале о художественной интерпретации каллиграфической традиции христианства и ислама в современном искусстве. К событию приурочен концерт камерного хора знаменитого московского музыкального училища имени Гнесиных, который начнется в 18 часов в Благовещенском соборе Казанского Кремля.

«Все мероприятия биеннале “СЛОВО. Исходный код” бесплатны, в том числе часовой концерт духовной музыки русских и европейских композиторов в исполнении хора Гнесинки, поскольку этот проект Музея ИЗО РТ поддержан Фондом президентских грантов, победив в направлении “Укрепление межнационального и межрегионального согласия”. На время проведения концерта в соборе будут организованы сидячие места», – рассказала «Татар-информу» сотрудник Музея ИЗО РТ Вера Алина.

Для открытия биеннале в Казань из Москвы приедут 28 участников хора. Для слушателей, уточнили в пресс-службе Казанского Кремля, будет организовано 150 посадочных мест.

Фото: предоставлено ГМИИ РТ

На биеннале, в пяти залах галереи «Хазинэ» параллельно залам с действующей выставкой Хариса Якупова, будут представлены каллиграфические работы (уличная и традиционная каллиграфия), инсталляции, компьютерная графика, живопись и каллиграфия Владимира Попова – около 90 работ авторов из Ярославля, Челябинска, Ульяновска, Барнаула, Могилева (Беларусь) и Казани. Выставка попытается визуализировать слово, его духовные смыслы и сделать их актуальными для восприятия с помощью современных техник и технологий в искусстве, ведь Казань и Татарстан – пример добрососедства нескольких конфессий. И в том числе может служить наглядным примером существования и развития разных традиций письменных шрифтов этих культур. Биеннале «СЛОВО. Исходный код» – это поиск межкультурного и межконфессионального диалога, точек соприкосновения через буквы, слова, тексты.

Фото: предоставлено ГМИИ РТ

«Каллиграфия ведущая на этой выставке, хотя будет не только она. Например, одними из первых распакованы и установлены в залах инсталляции, развешены картины-аппликации из белой бумаги, имитирующие иконы…», – отметили пресс-службе Музея ИЗО РТ.

Биеннале, к слову, включает также большую просветительскую программу: круглый стол, мастер-классы, перформансы, вокальные и хореографические представления. Так, 25 мая в Национальной библиотеке РТ в 15.00 начнется круглый стол для художников, здесь же в 17.00 откроется выставочный подпроект биеннале (более светская часть выставки с акцентом на письменность) и начнется танцевальный перформанс от камерного балета «Пантера».

Фото: предоставлено ГМИИ РТ

В самой галерее «Хазинэ» 25 мая в 11.00 пройдет мастер-класс по древнерусской каллиграфии от питерского центра развития искусства каллиграфии «От Аза до Ижицы», 28 мая в 14.00 – мастер-классы по арабской каллиграфии «Куфи», «Чистота линий» от Гульназ Исмагиловой, а 7 июня – мастер-класс по древнерусской каллиграфии от Владислава Баранова «Ко дню рождения А.С. Пушкина».

На второй площадке биеннале, в Национальной библиотеке РТ, также пройдет серия мастер-классов по изящному письму: 6 июня в 14.00 — мастер-классы по коллаграфии Веры Карасевой «Шрифтовые композиции», «Ко дню рождения А.С.Пушкина», 10 июня в 14.00 — мастер-класс Марата Мингалеева «Арабская каллиграфия в печатной графике», «Гравюра на пластике».

Фото: предоставлено ГМИИ РТ

Все мероприятия биеннале современной каллиграфии в христианстве и исламе «СЛОВО. Исходный код», напомним, бесплатны для посетителей.