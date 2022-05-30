В Казань доставят православную святыню – частицу Пояса Пресвятой Богородицы

Ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы будет находиться в Казани с 4 по 13 июня. По благословлению митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла, святыня прибудет из Казанского кафедрального собора Санкт-Петербурга.

Ковчег с частицей Пояса Пресвятой Богородицы торжественно встретят 4 июня в соборе Казанской иконы Божией Матери, в 17 часов начнется всенощное бдение.

Фото: Пресс-служба Татарстанской митрополии

Святыня пробудет в Казанском соборе с 4 по 9 июня, потом ковчег отправится в Набережные Челны. В Автограде она будет пребывать с 9 по 11 июня в храме святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана. С 11 по 13 июня – в Воскресенском храме Нижнекамска.

Пояс Пресвятой Богородицы – одна из величайших святынь, связанных с жизнью Божией Матери. По преданию она сама сплела его из верблюжьей шерсти и носила до Успения. Пояс от Божией Матери получили две вдовы, а их наследники передавали святыню из поколения в поколение. С IV века он находился в Константинополе в золотом ковчеге с царской печатью в Влахернском храме.

В десятом столетии Пояс, который к тому моменту уже был прославлен чудесами, разделили на части. Одна из них хранится на Афоне в Ватопедском монастыре. В 2011 году к 200-летию Казанского кафедрального собора в Санкт-Петербурге частица Пояса была передана туда на вечное хранение. Ежедневно туда стекаются сотни верующих, чтобы помолиться Божией Матери.