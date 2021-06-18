В Казань для соревнований Ironstar 2021 Timerman Cup привезут 1,5 тонны льда

В Казань для участников соревнований по триатлону Ironstar 2021 Timerman Cup привезут 1,5 тонны льда. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал генеральный директор и партнер компании Ironstar Андрей Кавун.

«Полторы тонны льда будет обеспечивать свежесть наших спортсменов. В течение недели команда собирает лед по всей республике, а также из Нижнего Новгорода нам привезут тонну льда», — отметил спикер.

В республике организаторам удалось найти лишь полтонны льда, пояснил он. Организаторы беспокоятся о соблюдении мер безопасности — особенно с учетом того, что завтра в Казани, согласно прогнозам синоптиков, ожидается более 30 градусов тепла.

«С каждым годом меры безопасности и ресурсы, которые нам необходимо привлекать для организации старта, увеличиваются», — добавил спикер.

На трассах велоэтапа и бега для участников будут организованы пункты питания, а также освежающие пункты и душ.

В рамках Ironstar Kazan 2021 Timerman Cup пройдут две гонки на дистанциях 113 (1,93 километра плавание, 90 километров велогонка, 21,1 километра бег) и Olympic (1,5 километра плавание, 40 километров велогонка, 10 километров бег). Также ожидаются заплывы на открытой воде на одну и две морские мили Swimstar, женский забег Ironlady и детский забег Starkids.