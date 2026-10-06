В Казань будет принесена чудотворная икона целителя Пантелеимона с горы Афон

С 16 по 18 октября в соборе Казанской иконы Божией Матери будет находиться чудотворная икона святого великомученика и целителя Пантелеимона. Принесение образа приурочено к празднованию Собора Казанских святых.

С 1853 года икона великомученика Пантелеимона хранится в селе Большое Фролово Буинского района, в храме Казанской иконы Божией Матери. Доставлена в храм она была из Русского Пантелеимонова монастыря, расположенного на Святой Горе Афон.

Образ сразу же полюбился местным жителям. В храме позже был построен отдельный придел, освященный в честь святого целителя.

Чудотворный образ торжественно встретят в Казанском соборе 16 октября. В дни пребывания святыни в Казани перед ней будут совершаться молебные пения святому целителю и чудотворцу Пантелеимону.