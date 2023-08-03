В Казань 6 августа прибудет творческий поезд Книжной экспедиции

Столица Татарстана стала одной из локаций фестиваля «Книжные маяки России». 6 августа в Казани свою остановку совершит творческий поезд Книжной экспедиции, которая проходит по регионам России с 1 по 20 августа.

Поезд с представителями книжной индустрии — писателями, библиотекарями, издателями, блогерами — следует по маршруту Санкт-Петербург – Владивосток с проведением однодневных фестивалей в городах по пути следования от Санкт-Петербурга до Владивостока, сообщает Минкульт РТ. Книжная экспедиция затронет города: Санкт-Петербург, Москва, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Чита, Хабаровск, Владивосток.

В Казани по программе фестиваля в Национальной библиотеке Татарстана пройдет пленарное заседание «Книжные маяки Татарстана», также планируется образовательный интенсив «Технологии организации соучаствующих мероприятий: контекст вместо контента», круглый стол «Культурные коды России. Крепкая семья», открытый разговор с Яковом Сомовым и закрывающий музыкально-поэтический концерт.

На заседании участникам фестиваля представят опыт Татарстана в привлечении интереса к чтению с использованием интернет-технологий на примере проекта «#ӘдәбиМарафон».

Уникальная Книжная экспедиция на поезде проходит впервые. «Книжный маяк» — интеллектуальный праздник для читающих россиян и русскоязычных пользователей интернета. Участниками «Книжных маяков» уже становились: Олег Рой, Татьяна Устинова, Владимир Мединский, Александр Цыпкин, Андрей Курпатов, Вячеслав Полунин, Светлана Крючкова, Татьяна Черноговская, Павел Астахов, Александр Мясников, Евгений Водолазкин, Михаил Казиник, Анна Литвинова, Дмитрий Воденников, Вадим Панов, Михаил Кураев, Елена Шубина, Сергей Лукьяненко, Андрей Геласимов, Антон Чиж и многие другие.

Проект «Читающий август» Всероссийского межрегионального сетевого библиотечно-издательского фестивального движения «Книжные маяки России» призван объединить библиотекарей, издателей, писателей, управленцев и читателей для достижения стратегической цели: создать условия, чтобы 80% россиян читали в среднем не менее 12 книг в год, говорит инициатор фестиваля Денис Котов.