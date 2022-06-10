В Касимове открыли памятник «матери татарского народа» Сююмбике. Не обошлось без скандала

Памятник царице Казанского и Касимовского ханств открыли сегодня в рамках празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Подробности – в репортаже «Татар-информа».

В Касимове Рязанской области открыли памятник царице Сююмбике Фото: © Рифат Каюмов / «Татар-информ»

Христианско-мусульманский сплав

Трехметровую скульптуру, отлитую из бронзы в Санкт-Петербурге, установили в сквере рядом с Ханской мечетью и мавзолеем касимовского царя Шах-Али. Предварительно эта территория была облагорожена на средства мусульман.

Решение об открытии памятника Сююмбике не в Казани, а в Касимове было принято в прошлом году. Выбор локации обусловлен тем, что в этом городе царица провела свои последние годы.

Равиль Гайнутдин напомнил, что Сююмбике была выдана замуж за хана Шах-Али и отправлена в город Касимов, где провела всю оставшуюся жизнь Фото: сайт Всемирного конгресса татар tatar-congress.org

«Место нашей сегодняшней встречи символично, ведь город всю свою историю развивавшийся как русско-татарский, христианско-мусульманский сплав, никогда не знавал ни завоеваний, ни распрей на национальной и религиозной почве», – выступил на сегодняшней церемонии открытия памятника председатель ДУМ РФ Равиль Гайнутдин.

Он также напомнил, что Сююмбике была первой и любимой женой касимовского царевича Джан-Гали, брата Шах-Али, который стал царем Казанского ханства. И по велению царя Ивана Грозного она была выдана замуж за хана Шах-Али, а затем отправлена в город Касимов, где провела всю оставшуюся жизнь.

«Это памятник большого мужества. Памятник покровительнице наук и искусств. Памятник огромной преданности и верности своему народу, готовности жертвовать ради его будущего своей жизнью», – закончил свою речь Равиль Гайнутдин.

Любовь к своей истории

Помимо председателя ДУМ РФ на сегодняшней церемонии открытия памятника присутствовали вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев, а также первый зампред Правительства Рязанской области Анна Рослякова, татарская интеллигенция и мусульманское духовенство.

Василь Шайхразиев: «Я с огромной благодарностью обращаюсь к жителям Касимова, которые поддержали открытие этого памятника» Фото: сайт Всемирного конгресса татар tatar-congress.org

«Я с огромной благодарностью обращаюсь к жителям Касимова, которые поддержали открытие этого памятника, а также к руководству города, руководителям нашей автономии, инвесторам и руководству Рязанской области, которое, ссылаясь на опыт поддержки местного населения, поддержало этот проект», – выступил Василь Шайхразиев.

Вице-премьер РТ также отметил, что сила России – в единстве и взаимопонимании.

«Есть православие, есть мусульманство, есть и другие. Мы на все праздники государственные, религиозные ходим друг к другу в гости, поздравляем и радуемся вместе. И то, что вы здесь находитесь, за это вам спасибо, – обратился к участникам церемонии Шайхразиев. – Когда недружественные страны пытаются разрушать наши памятники истории, мы еще раз показываем пример того, что мы любим свою историю и дорожим ей. Открытие первого памятника Сююмбике тому подтверждение».

Трехметровую скульптуру, отлитую из бронзы в Санкт-Петербурге, установили в сквере рядом с Ханской мечетью и мавзолеем касимовского царя Шах-Али Фото: сайт Всемирного конгресса татар tatar-congress.org

Речь гостя из Татарстана поддержала первый зампред Правительства Рязанской области Анна Рослякова.

«В этом согласии – сила нашей страны. Никому и никогда не удастся разрушить ее изнутри, пытаясь создать между нами какие-то распри. И я хочу поблагодарить инициаторов проекта, всех тех, кто принял участие в его реализации. Уверена, что это место станет точкой притяжения как для касимовцев, так и для туристов, которые с большим удовольствием приезжают в наш красивый и древний город», – высказалась Рослякова.

Кто они – противники памятника?

Подготовка к открытию памятника Сююмбике не обошлась без громкого скандала. Как только стало известно о том, что скульптуру установят в Касимове, шум подняла организация «Русская народная линия». Ее участники направили письмо Президенту России, посчитав, что памятник несет «идеологическую угрозу единству страны».

Доводы противников установки памятника не нашли поддержки у участников совещания с представителями министерств Рязанской области, администрации города и общественности Фото: официальный сайт администрации Касимова kasimovgorod.ryazangov.ru

Помимо этого, против установки скульптуры высказывался казачий атаман и депутат Гордумы от ЛДПР Валерий Камшилов. По его словам, установка памятника означает «вырастить пятую колонну сепаратистов и националистов».

Стоит отметить, что противники установки памятника – довольно одиозные персонажи. К примеру, организацию «Русская народная линия» уже не раз требовали проверить на экстремизм. А биография Кашмилова пестрит неоднозначными эпизодами.

Против установки скульптуры высказывался казачий атаман и депутат Гордумы от ЛДПР Валерий Камшилов Фото: скриншот видео / YouTube-канал tvsoyuz

«Кашмилов представляется начальником Главного штаба Союза казачьих войск России и генерал-полковником казачьих войск. Вот так вот, в рязанской тиши скромно живет почти генералиссимус-депутат местного горсовета. Это еще не всё – он, оказывается, еще и называет себя советником-наставником не абы кого, а Президента РФ Владимира Путина. Ну и то, что он был покровителем целительницы Джуны, кубанской казачки, так это уже просто довесок, – ссылаясь на открытые источники, пишет телеграм-канал Bikbov.guru. – О каком сепаратизме или национализме может идти речь в рязанском городе Касимов, месте многовекового мирного и дружного сосуществования двух народов? Тут уже сама История зацементировала накрепко это братство».