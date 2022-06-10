Памятник Сююмбике открыт в Касимове

Сегодня в городе Касимове Рязанской области в рамках празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией был открыт памятник царице Казанского и Касимовского ханств Сююмбике. Скульптуру высотой три метра и весом 1,5 тонны отлили из бронзы в Санкт-Петербурге.

Она расположилась в сквере, который был облагорожен на средства мусульман и находится рядом с Ханской мечетью и мавзолеем касимовского царя Шах-Али. В церемонии приняли участие вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев, председатель ДУМ РФ Равиль Гайнутдин, первый зампред Правительства Рязанской области Анна Рослякова, татарская интеллигенция и мусульманское духовенство.

«Сердцевиной нашего торжества является пятничная молитва в древней Ханской мечети, построенной правителями Касимовского ханства, в которой преклоняли колени перед Господом, Всевышним, многие исторические личность, сыгравшие важную роль в истории российского государства. Мы сегодня, обратив своей мыслью сердца и устремления ко Всевышнему, вознесем молитвы за души наших предков. На историю множества народов современной России в большей или меньшей степени повлиял цивилизационный выбор, сделанный в 922 году в Волжской Булгарии. Племена и народы, выбравшие ислам своей религией, объединились под флагами новых государств, в том числе Волжской Булгарии, Дешт-и-Кипчака, Улуса Джучи, постордынских ханств, а также Российской империи, Советского Союза и вплоть до сегодняшнего дня, когда мы объединены в рамках единой нашей страны — Российской Федерации», — заявил на открытии Равиль Гайнутдин.

По словам муфтия, памятник Сююмбике — это памятник женщине большого мужества, благородства, покровительнице наук и искусств, это также памятник огромной преданности и верности своему народу, готовности жертвовать ради его будущего своей жизнью.

«При жизни Сююмбике угрожали тем, что сгинет она сама и не останется о ней ни памяти, ни имени. Сегодняшний день подтверждает, что тот, кто верен своему народу, тот, кто искренен в своем служении, того не забудет людская мольба. Имя таких героев воссияет даже спустя много веков. Искренне поздравляю с праздников всех вас», — резюмировал глава ДУМ РФ.