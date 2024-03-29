В Карту этнофестивалей в 2024 году вошли почти 80 массовых событий в Татарстане

Фото: © Абдул Фархан/ «Татар-информ»

В Татарстане представлена Карта этнофестивалей на 2024 год — это сборник из фестивалей, лучших массовых мероприятий (конкурсы, праздники, ярмарки), проводимых в муниципальных образованиях республики.

Как отметили в Минкультуры РТ, цель проекта — обобщение опыта культурно-массовой работы, представление ее в кратком наглядном виде для широкой аудитории — татарстанцев и туристов.

Тематика событий разнообразна — от национальных и музыкальных до театральных и кинематографических. Проект реализуется уже третий год: если в 2024-м от муниципальных образований было принято 169 мероприятий, включено 78 мероприятий.

Среди них театрализованные праздники, ярмарки, конкурсы, творческие вечера и фестивали. Отдельным направлением выделяются уникальные событийные мероприятия, раскрывающие особенности местных традиций: музейно-фольклорный праздник «Яблочный Спас в Красновидово» (Камско-Устьинский район), Международный этнический фестиваль «Крутушка» (Высокогорский), Межрегиональный фестиваль традиционных ремесел «Бугульма ремесленная» (Бугульминский), Международный фестиваль народного творчества тюркских народов «Чатыр тауда жыен» (Азнакаевский), Всероссийский фестиваль «Алексеевские перезвоны» (Алексеевский) и пр.

Особое место в списке занимают следующие массовые события:

Всероссийская детская фольклориада;

Татарский народный праздник «Сабантуй»;

Международный фестиваль этнической культуры «Ага-базар» г.Болгар Спасского района;

Всероссийский фестиваль исторических реконструкций «Военные игры «Элбэдэн».

В карту также вошли 5 новых событийных проекта: Межрегиональный фестиваль лука «Луковая долина» Черемшанского района, Всероссийский фестиваль народных художественных промыслов, ремесел и декоративно-прикладного искусства «Город мастеров» (Челны), Всероссийская детская фольклориада г. Казань, «Архпикник в Атабаево» Лаишевского района, Республиканский чемпионат этнических игр и состязаний народов Поволжья «Ярыш» Алексеевского района.