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В Карту этнофестивалей в 2024 году вошли почти 80 массовых событий в Татарстане
В Татарстане представлена Карта этнофестивалей на 2024 год — это сборник из фестивалей, лучших массовых мероприятий (конкурсы, праздники, ярмарки), проводимых в муниципальных образованиях республики.
Как отметили в Минкультуры РТ, цель проекта — обобщение опыта культурно-массовой работы, представление ее в кратком наглядном виде для широкой аудитории — татарстанцев и туристов.
Тематика событий разнообразна — от национальных и музыкальных до театральных и кинематографических. Проект реализуется уже третий год: если в 2024-м от муниципальных образований было принято 169 мероприятий, включено 78 мероприятий.
Среди них театрализованные праздники, ярмарки, конкурсы, творческие вечера и фестивали. Отдельным направлением выделяются уникальные событийные мероприятия, раскрывающие особенности местных традиций: музейно-фольклорный праздник «Яблочный Спас в Красновидово» (Камско-Устьинский район), Международный этнический фестиваль «Крутушка» (Высокогорский), Межрегиональный фестиваль традиционных ремесел «Бугульма ремесленная» (Бугульминский), Международный фестиваль народного творчества тюркских народов «Чатыр тауда жыен» (Азнакаевский), Всероссийский фестиваль «Алексеевские перезвоны» (Алексеевский) и пр.
Особое место в списке занимают следующие массовые события:
- Всероссийская детская фольклориада;
- Татарский народный праздник «Сабантуй»;
- Международный фестиваль этнической культуры «Ага-базар» г.Болгар Спасского района;
- Всероссийский фестиваль исторических реконструкций «Военные игры «Элбэдэн».
В карту также вошли 5 новых событийных проекта: Межрегиональный фестиваль лука «Луковая долина» Черемшанского района, Всероссийский фестиваль народных художественных промыслов, ремесел и декоративно-прикладного искусства «Город мастеров» (Челны), Всероссийская детская фольклориада г. Казань, «Архпикник в Атабаево» Лаишевского района, Республиканский чемпионат этнических игр и состязаний народов Поволжья «Ярыш» Алексеевского района.
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