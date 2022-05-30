В картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза» в Лувре бросили кусок торта

Посетитель Лувра бросил кусок торта в картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на французский телеканал BFM TV.

В социальных сетях появилось несколько фрагментарных видеозаписей инцидента. На них видно, что защитное стекло, под которым находится «Мона Лиза», испачкано кремом. Очевидцы также подтверждают, что видели, как какой-то мужчина бросил в картину кусок торта. Известно, что инцидент произошел в воскресенье.

Сам виновник произошедшего, судя по появившимся в Сети кадрам, находился в инвалидном кресле, но смог без труда встать с него и начать передвигаться по музею.

«Подумайте о Земле. Есть люди, которые разрушают Землю. Подумай об этом… Все художники, подумайте о Земле. Вот почему я сделал это. Нужно думать о планете», — заявил хулиган после того, как бросил кусок торта.