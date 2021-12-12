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Культура
12 декабря 2021  01:31

В картинной галерее Челнов открылась юбилейная выставка «Время, вперед!»

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В картинной галерее Челнов открылась юбилейная выставка «Время, вперед!»

В картинной галерее Набережных Челнов состоялось открытие юбилейной выставки «Время, вперед!» местного отделения Союза художников России. Экспозиция посвящена 30-летию со дня образования объединения и 50-летию художественного фонда. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью. 

На вернисаже представлены произведения из авторских коллекций художников, фондов картинной галереи и Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан.

Набережночелнинская организация объединила в 1991 году лучших художников Автограда. Постепенно к ним присоединились мастера из Нижнекамска, Елабуги и Заинска. 



Сегодня союз объединяет 60 профессиональных художников, среди них — один заслуженный художник России, пять народных художников РТ, 13 заслуженных деятелей искусств республики. Талантливые мастера живописи, графики, скульптуры, прикладного искусства принимают участие в российских и международных арт-проектах. 

В экспозиции мастера обычно представляют живопись, графику, декоративно-прикладные и скульптурные произведения — в общей сложности более 130 экспонатов. Работы демонстрируют творческие поиски художников, отражают эпохальный срез длиной почти в полвека. 



Выставка «Время, вперед!» будет работать до 21 января.

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

#открытие выставки
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