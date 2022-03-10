В картинной галерее Челнов открылась выставка «Посвящение весне»

В малом зале картинной галереи Набережных Челнов состоялось открытие персональной выставки «Посвящение весне» челнинской художницы Светланы Большаковой. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

Гости выставки могут увидеть гобелены, выполненные в разные годы, они широко отражают интересы автора в области ручного художественного ткачества. В экспозицию также включены графические листы, выполненные в техниках печатной графики — линогравюра, гравюра на картоне.

Всего на выставке представлено 50 работ.

Светлана Большакова – член Союза художников Татарстана и России, окончила художественно-графический факультет, защитила кандидатскую диссертацию по проблемам педагогики искусства. В настоящее время сферой ее профессиональных интересов является художественная педагогика в высшей школе и допобразовании детей.

С приветственным словом перед гостями выступили председатель Набережночелнинской организации ВТОО «Союз художников России» Ленар Ахметов и руководитель структурного подразделения «Радуга» молодежных клубов «Подросток» Татьяна Батракова. Праздничную атмосферу создал студент музыкального отделения Набережночелнинского колледжа искусств, саксофонист Всеволод Ногтев.

Выставка будет открыта до 27 марта.