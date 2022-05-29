В картинной галерее Челнов открылась выставка Ольги Новожиловой «Илhам»

В картинной галерее Набережных Челнов состоялось открытие персональной выставки Ольги Новожиловой под названием «Илhам». Об этом сообщается в официальном паблике галереи в соцсети «ВКонтакте».

В открытии экспозиции приняли участие народный художник РТ Мадияр Хазиев, председатель Набережночелнинской организации Союза художников России Ленар Ахметов, член международной общественной ассоциации «Союз дизайнеров» и художница Лима Букина, коллеги и близкие друзья.

На выставке представлен ряд живописных и графических работ. Работать в сфере искусства художница начала в 2017 году, придя в мир творчества из юриспруденции.

У Ольги Новожиловой нет специального художественного образования. Однако за короткий срок она прошла путь от любительского до профессионального искусства.

В своих работах Новожилова выражает свои душевные переживания, выплескивает переполняющие ее эмоции. Среди ее произведений есть пейзажи, портреты, натюрморты на бытовые темы. Их объединяет бесконечный творческий поиск автором приемов письма и манеры исполнения.

Ольга Новожилова активно участвует в культурной жизни Автограда. Она участница различных выставок, творческих симпозиумов и конкурсов, организует персональные выставки.

Двери выставки будут открыты вплоть до 12 июня.