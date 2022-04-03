В картинной галерее Челнов открылась персональная выставка Галины Гатауллиной

В малом зале картинной галереи в Набережных Челнах состоялось открытие персональной выставки «Прекрасное рядом» челнинской художницы Галины Гатауллиной. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

В экспозиции представлены серии живописных произведений, в которых раскрываются разные темы, но главной темой в работах мастера кисти являются связь человека с природой, животным и растительным миром. В абстрактных полотнах развита тема «Движение».

Своими «учителями» Галина Гатауллина называет классиков Шагала, Матисса, Сезанна, Врубеля.

О своем творчестве она говорит так: «Живопись для меня — это всегда эксперимент, эксперимент с цветом, формой и текстурой. Я получаю огромное удовольствие от поиска цветовой гармонии, я не боюсь ярких цветовых и контрастных сочетаний, это придаёт вкус и радость жизни. Стараюсь работать сериями, так я более глубоко раскрываю тему, которая меня интересует. Живопись помогает мне и моим зрителям вернуться к себе настоящим и это моя цель! Я буду бесконечно рада, если мое творчество принесет кому-то кусочек счастья и красоты».

Открытие выставки сопровождалось выступлением саксофониста Всеволода Ногтева, студента Набережночелнинского колледжа искусств.