В картинной галерее Челнов открылась необычная выставка из частной коллекции журналиста

В картинной галерее Набережных Челнов открылась необычная выставка «Искусство в интерьере». В ней представлены арт-объекты и полотна челнинских художников, которые украшают интерьер одного дома. Хозяйкой коллекции является главный редактор газеты «Челнинские известия» Зульфия Султанова. Она поделилась с «Татар-информом», что собирала экспонаты в течение 20 лет.

На открытие выставки пришли художники, ценители искусства, творческая интеллигенция города. Зульфия Султанова провела экскурсию по выставке, рассказала об экспонатах.

В экспозиции представлено 49 из 60 собранных ей произведений искусства. Слишком масштабные и хрупкие предметы транспортировать из дома коллекционера не удалось.

На путь коллекционирования Зульфия Султанова встала в конце 1990-х годов, когда набралась смелости и позвонила челнинскому художнику-графику Александру Халдееву с предложением купить его офорт под названием «Бессонница и крик птицы». Это философская работа с шекспировским сюжетом: несчастные Король и Принцесса на фоне призрачного замка, которые пребывают в растерянности.

«Александр Халдеев — большой мастер, который, к сожалению, раньше времени ушел из этой жизни. У него драматичная судьба и работы такого же драматичного плана. Картина „Крик птицы“ тогда полностью завладела мыслями и не отпускала несколько дней. Сюжет меня очень зацепил. В итоге я ее купила. С тех пор началось мое осознанное коллекционирование», — поделилась она.

Большинство экспонатов в коллекции журналиста — это работы другого известного челнинского художника Хамзы Шарипова.

Он работает в разных техниках — и с тканью, и с бумагой, и с металлом, и с эмалью. Одна из последних его работ в коллекции — «Посвящение Дэрдмэнду» — татарскому поэту XIX века.

«Его работы меня трогают своим символизмом, и в моей коллекции больше десяти его произведений искусства. Он очень разноплановый, самобытный. Так, у меня есть работа, выполненная на опавших осенних листьях. Художник их как-то обрабатывает, потом на них рисует. Получается очень оригинально. Когда я вижу его работы, мне их все хочется купить, но понятно, что это невозможно», — делится коллекционер.

Работа Хамзы Шарипова «Дерево с птицами», выполненная на сухом листке дерева. Фото Зульфии Султановой.

В коллекции Зульфии Султановой не только картины, но и предметы деревенского быта, вышивка, арт-объекты из разных стран, есть даже большой сундук и одна фотография казанского фотографа Ляли Кузнецовой.

Выставка будет работать до 29 декабря, а потом все экспонаты вернутся к себе домой. «Я очень надеюсь, что Новый год я встречу со своими экспонатами», — отметила Зульфия Султанова.