В Карском море нашли контейнер с реактором атомной подлодки

В Карском море экспедиция по поиску затопленных радиоактивных объектов обнаружила контейнер с атомным реактором подводной лодки К-19. Об этом сообщает Telegram-канал центрального аэромобильного отряда МЧС «Центроспас».

«Судно „Академик Мстислав Келдыш“ дошло до заданной точки и встало на якорь перед входом в залив Амбросиева. Тут по плану экспедиции будут проведены работы по обследованию контейнера атомного реактора подводной лодки К-19. В рамках работ была проведена гидролокационная съемка, объект был обнаружен», — говорится в сообщении.

В экспедиции помимо представителей отряда «Центроспас» участвуют и сотрудники другого подразделения МЧС — «Лидер» наряду с учеными из Института океанологии РАН. Они обследуют дно с помощью телеуправляемого робота «Фалькон», отмечает РИА Новости.

Теперь участникам экспедиции предстоит провести визуальный осмотр объекта и спектральный анализ, а также осуществить забор растительного материала с его поверхности.

В разные годы в четырех заливах Карского моря были захоронены многочисленные объекты после испытаний ядерного оружия на Новой Земле, части атомного ледокола «Ленин», включая его ядерный реактор, а также атомная подлодка К-27. Сейчас МЧС по поручению Правительства РФ создает реестр опасных объектов, он включает уже более 24 тыс. наименований.

К-19, атомная подводная лодка проекта 658 с баллистическими ядерными ракетами, была первым советским атомным ракетоносцем. Спущена на воду в октябре 1959 года, в ноябре 1960-го вступила в строй. За многочисленные инциденты (аварию ректора в 1961 году, столкновение с американской подлодкой в 1969-м, пожар в 1972-м) моряки дали К-19 прозвище «Хиросима». Выведена из состава флота в апреле 1990 года и утилизирована. Аварии 1961 года на субмарине посвящена историческая драма режиссера Кэтрин Бигелоу «К-19», вышедшая в 2002-м.