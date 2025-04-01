В Кариевском театре покажут спектакль об СВО, написанный журналистом «Татар-информа»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Кариевском театре идут репетиции спектакля «Позывной “Татарин”» на тему специальной военной операции. Драматургом постановки стал корреспондент «Татар-информа» Жамиль Салимгареев.

«Это моя дебютная работа. Я, как автор, не хотел бы излишнего внимания к себе. Потому что спектакль, в первую очередь, – это работа режиссера, это взгляд режиссера и его высказывание», – рассказал он.

Салимгареев – участник специальной военной операции. Выбор темы пал на СВО, поскольку она, по словам драматурга, ему знакома.

«Эта тема мне знакома. У меня и сюжет был в голове. После долгих бесед с режиссером Ренатом Аюповым пьеса многократно переписывалась, и первоначальный вариант претерпел существенные изменения. Драматургия – интересный для меня жанр, но, чтобы в нем работать, надо еще изучить много теории. Я слышал, что театр Камала будет проводить занятия для молодых драматургов, инсценировщиков – если бы была такая возможность, я бы учился», – пояснил Салимгареев.

Режиссер Ренат Аюпов находится в постоянном поиске новых авторов, экспериментов с неожиданными авторами: интересными драматургами, художниками, композиторами.

В театре, например, идут комедии известного прозаика Камиля Каримова «Шай-бу! Шәй-бу!», Рамиса Латыпова «Җырлап яшик!» («С песней по жизни»). Авторы пьесы спектакля «Тау битендә Сабантуй» - руководитель отдела культуры ДУМ РФ Ренат Абянов и артист Тинчуринского театра Ильфак Хафизов. Молодые художники также свои первые шаги делают здесь.

Художник спектакля Булат Ибрагимов на днях представил свою сценографию и эскизы костюмов.

Премьера спектакля «Позывной “Татарин”» ожидается 23-24 мая.