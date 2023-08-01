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В Карелии задержали двух рецидивистов по подозрению в убийстве 6 человек
В Карелии полицейские задержали двух ранее судимых мужчин, подозреваемых в убийстве шести человек. Об этом сообщили в Telegram-канале МВД России.
По данным правоохранителей, 1 августа в полицию Прионежского района поступила информация, что в селе Деревянное во время тушения пожара в доме нашли тела двоих человек с признаками насильственной смерти. На месте полицейские заметили дым над соседним сооружением.
В одноэтажном бревенчатом строении они обнаружили тела еще четверых граждан с ножевыми ранениями. Вероятно, злоумышленники пытались скрыть следы преступления путем поджога, говорится в сообщении.
Отмечается, что полиция быстро установила личности подозреваемых и задержала их. Речь идет о двух ранее судимых местных жителях в возрасте 37 и 38 лет, которые в этот момент находились в состоянии алкогольного опьянения.
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