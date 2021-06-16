В Карелии введут паспорта коллективного иммунитета к Covid-19

Власти Карелии собираются ввести паспорта коллективного иммунитета к коронавирусу Covid-19 среди работников предприятий. Распоряжение главы республики опубликовано на сайте правовой информации.

Согласно документу, при ухудшении эпидемиологической ситуации либо дополнительные ограничения не коснутся организаций, получивших паспорта коллективного иммунитета, либо для них будут предусмотрены определенные послабления.

Получить такие документы смогут предприятия, где 60% сотрудников или более переболели новым коронавирусом либо привились от него.

Заявка на получение паспорта коллективного иммунитета будет направляться в Министерство экономического развития и промышленности республики, а оттуда попадать на проверку в местный Минздрав.

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков заявил, что в республике достаточно вакцины против коронавируса. В случае необходимости федеральный центр готов обеспечит дополнительные поставки, заверил он.