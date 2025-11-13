В Карелии разбился истребитель Су-30, экипаж погиб

Многоцелевой истребитель Су-30 разбился сегодня в Карелии, его экипаж погиб. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, передает ТАСС.

Авиакатастрофа произошла около 19 часов по Москве – «при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел катастрофу самолет Су-30», отметили в военном ведомстве.

Истребитель упал в безлюдном районе, полет выполнялся без боекомплекта, уточнили в Минобороны.

Upd. (20.30): Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал в своем Telegram-канале, что трагический инцидент случился в Прионежском районе республики.

Падение самолета завершилось в лесном массиве вне населенных пунктов. Оба члена экипажа погибли, но никто из местных жителей не пострадал.

«Ведется работа по установлению причин падения истребителя», – добавил Парфенчиков.