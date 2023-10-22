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В Карелии по нацпроекту появится новый национальный парк
В Карелии появится особо охраняемая природная территория федерального значения – нацпарк «Воттоваара». Постановление подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Нацпарк включит в себя 3 отдельно расположенных природных кластера, расположенных в Муезерском и Медвежьегорском районах – это горы Ахви, Варгуно, Пиро, гора Воттоваара и озеро Пизанец. Общая площадь составляет более 14 тыс. гектаров.
Создание ООПТ позволит сохранить нетипичные для этих мест притундровые и лесотундровые ландшафты.
Работа ведется в рамках федеральной программы «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» национального проекта «Экология». Нацпроекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента Владимира Путина.
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