В Карелии по нацпроекту появится новый национальный парк

В Карелии появится особо охраняемая природная территория федерального значения – нацпарк «Воттоваара». Постановление подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Нацпарк включит в себя 3 отдельно расположенных природных кластера, расположенных в Муезерском и Медвежьегорском районах – это горы Ахви, Варгуно, Пиро, гора Воттоваара и озеро Пизанец. Общая площадь составляет более 14 тыс. гектаров.

Создание ООПТ позволит сохранить нетипичные для этих мест притундровые и лесотундровые ландшафты.

Работа ведется в рамках федеральной программы «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» национального проекта «Экология». Нацпроекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента Владимира Путина.