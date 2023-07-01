Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Карелии перевернулся туристический автобус, есть пострадавшие
В Лахденпохском районе Карелии произошло ДТП с участием туристического автобуса, как минимум четверо пострадали. Об этом сообщают в сообщстве МВД республики в соцсети «ВКонтакте».
«Сегодня, около 14 часов в Лахденпохском районе произошло ДТП с участием туристического автобуса. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, автобус выехал на обочину и перевернулся. В салоне находился 41 человек», – указано в сообщении.
Глава регионального Минздрава Михаил Охлопков отметил, что четверо пострадавших, нуждающихся в медицинской помощи, осмотрены бригадой СМП. Есть ли среди пострадавших дети, неизвестно. На месте работают экстренные службы.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа