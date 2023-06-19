В Карачаево-Черкессии пропала группа туристов из Москвы

Группа туристов из четырех человек из Москвы пропала в горной местности Зеленчукского района Карачаево-Черкессии, сообщают в телеграм-канале ГУ МЧС региона.

«Восемнадцатого июня поступило обращение от гражданина о том, что его дочь 1983 года рождения, участница зарегистрированной туристической группы в составе четырех человек из Москвы не выходит на связь», - указано в сообщении.

Установлено, что туристическая группа вышла на маршрут 12 июня из поселка Архыз, дата окончания маршрута - 21 июня в селе Нижний Архыз Зеленчукского района.

Спасатели обследовали долину реки Дукка и озеро Семицветное, туристы не обнаружены, отметили в ведомстве.

По данному факту Зеленчукским межрайонным следственным отделом организовано проведение процессуальной проверки.