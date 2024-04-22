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В Карачаево-Черкессии обстрелян наряд полиции: двое сотрудников погибли, один ранен
В Карачаево-Черкесской Республике совершено нападение на наряд полиции: от полученных ранений двое сотрудников скончались на месте, третий госпитализирован в медицинское учреждение. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по КЧР.
По данным следствия, 22 апреля неустановленное лицо совершило нападение на несущий службу наряд полиции. Фигурант, используя огнестрельное оружие, произвел несколько выстрелов в сотрудников полиции, после чего похитил их табельное оружие и боеприпасы к нему.
От полученных ранений двое сотрудников полиции скончались на месте, третий госпитализирован.
Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконные ношение и хранение оружия и боеприпасов, хищение оружия и боеприпасов. Проводятся мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержание подозреваемого.
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