В Карачаево-Черкессии обстрелян наряд полиции: двое сотрудников погибли, один ранен

Фото: СУ СК России по КЧР

В Карачаево-Черкесской Республике совершено нападение на наряд полиции: от полученных ранений двое сотрудников скончались на месте, третий госпитализирован в медицинское учреждение. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по КЧР.

По данным следствия, 22 апреля неустановленное лицо совершило нападение на несущий службу наряд полиции. Фигурант, используя огнестрельное оружие, произвел несколько выстрелов в сотрудников полиции, после чего похитил их табельное оружие и боеприпасы к нему.

От полученных ранений двое сотрудников полиции скончались на месте, третий госпитализирован.

Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконные ношение и хранение оружия и боеприпасов, хищение оружия и боеприпасов. Проводятся мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержание подозреваемого.