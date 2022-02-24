В Карачаево-Черкесии впервые состоятся Дни татарстанского кино

В конце февраля в Карачаево-Черкессии стартуют Дни татарстанского кино в рамках проведения Национального кинофестиваля «Хрустальная вершина». Об этом сообщает ГБУК «Татаркино».

«Побывав в Казани на Международном фестивале мусульманского кино, мы вдохновились и решили, что Дни татарстанского кино должны увидеть все регионы России. В Черкесске очень позитивный, добрый, думающий зритель», — рассказала организатор национального фестиваля — директор кинотеатр «Чарли» Валентина Бардунова.

В программу отобраны фильмы, призывающие к добру, миру и справедливости. 25 февраля зрители увидят кинофильм «Мулла». 26 февраля пройдет показ фильма «Байгал» с последующей творческой встречей и пресс-конференцией, где примут участие режиссер картины Ильдар Ягафаров, руководитель «Татаркино» Миляуша Айтуганова и пр. Также в этот день состоятся показы драмы «Хәлимә» и комедии «Әпипә».

Кроме того, местному зрителю представят такие татарстанкие ленты, как «Курбан-роман», «Исәнмесез» («Жили ли вы?»), «Сөмбел». Показы будут идти до 1 марта.