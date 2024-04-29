В Карачаево-Черкесии уничтожили пять боевиков, напавших на наряд ДПС

В Карачаево-Черкесии произошло нападение вооруженных преступников на наряд ДПС. Пятерых из них уничтожили на месте происшествия. По информации РИА Новости, злоумышленники подъехали к временному посту на автомобиле ВАЗ-2109, бросили взрывное устройство в сторону полицейских и открыли огонь из автоматического оружия.

Инцидент произошел в поселке Мара Аягъы Карачаевского района поздно вечером. Прикомандированные сотрудники УМВД по Курганской области, два из которых погибли, начали вести ответный огонь. В какой-то момент сработало взрывное устройство на одном из нападавших. Четыре человека - два сотрудника ДПС, росгвардеец и полицейский из Курганской области - получили ранения и были доставлены в больницу.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и взрывотехники, обнаружены несколько самодельных взрывных устройств. Ведется координация работы начальником Главного управления МВД по СКФО Сергеем Бачурином и министром внутренних дел КЧР Владимиром Нефедовым.