Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Карачаево-Черкесии уничтожили пять боевиков, напавших на наряд ДПС
В Карачаево-Черкесии произошло нападение вооруженных преступников на наряд ДПС. Пятерых из них уничтожили на месте происшествия. По информации РИА Новости, злоумышленники подъехали к временному посту на автомобиле ВАЗ-2109, бросили взрывное устройство в сторону полицейских и открыли огонь из автоматического оружия.
Инцидент произошел в поселке Мара Аягъы Карачаевского района поздно вечером. Прикомандированные сотрудники УМВД по Курганской области, два из которых погибли, начали вести ответный огонь. В какой-то момент сработало взрывное устройство на одном из нападавших. Четыре человека - два сотрудника ДПС, росгвардеец и полицейский из Курганской области - получили ранения и были доставлены в больницу.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и взрывотехники, обнаружены несколько самодельных взрывных устройств. Ведется координация работы начальником Главного управления МВД по СКФО Сергеем Бачурином и министром внутренних дел КЧР Владимиром Нефедовым.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников