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В Карачаево-Черкесии ликвидировали террориста, планировавшего вооруженное нападение
В Карачаево-Черкесии была проведена спецоперация по нейтрализации террориста, который планировал совершить вооруженное нападение на сотрудников правоохранительных органов республики, сообщает РИА Новости.
Согласно сообщению Центра общественных связей ФСБ России, операция прошла в ауле Адиль-Халк Ногайского района КЧР.
В процессе мероприятий был выявлен член запрещенной в России международной террористической организации, гражданин РФ 1998 года рождения. При задержании он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем силовиков. Потерь среди личного состава правоохранительных структур не допущено.
На месте боестолкновения были обнаружены автомат Калашникова, большое количество боеприпасов, самодельное взрывное устройство в готовом к применению виде, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, а также средства связи с перепиской с зарубежными координаторами террористов. По данному факту возбуждены уголовные дела.
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