В Карачаево-Черкесии дерево при падении убило пятилетнего ребенка

В Карачаево-Черкесии дерево насмерть убило пятилетнего ребенка, сообщает РИА Новости.

Трагедия произошла в поселке Домбай возле реки Муруджу.

На проезжую часть автодороги упало дерево. Находившийся возле машины в этот момент со своей семьей пятилетний ребенок от полученных травм скончался на месте.