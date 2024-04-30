news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Карачаево-Черкесии дерево при падении убило пятилетнего ребенка
Скопировать ссылку
В Карачаево-Черкесии дерево насмерть убило пятилетнего ребенка, сообщает РИА Новости.
Трагедия произошла в поселке Домбай возле реки Муруджу.
На проезжую часть автодороги упало дерево. Находившийся возле машины в этот момент со своей семьей пятилетний ребенок от полученных травм скончался на месте.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2