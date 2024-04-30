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Происшествия 30 апреля 2024 14:16

В Карачаево-Черкесии дерево при падении убило пятилетнего ребенка

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В Карачаево-Черкесии дерево насмерть убило пятилетнего ребенка, сообщает РИА Новости.

Трагедия произошла в поселке Домбай возле реки Муруджу.

На проезжую часть автодороги упало дерево. Находившийся возле машины в этот момент со своей семьей пятилетний ребенок от полученных травм скончался на месте.

#карачаево-черкесия
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