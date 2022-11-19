news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
19 ноября 2022  21:09

В Карабахе зафиксировано нарушение режима прекращения огня со стороны Азербайджана

news_top_970_100

Военные Азербайджана один раз за сутки нарушили режим прекращения огня в Нагорном Карабахе, они обстреляли трактор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

«Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В районе села Авдур Мартунинского района с наблюдательного поста ВС Азербайджана был открыт огонь из стрелкового оружия по трактору, проводившему сельскохозяйственные работы», – сказано в сообщении оборонного ведомства.

Отмечается, что пострадавших в результате обстрела нет.  Командование миротворческого контингента РФ во взаимодействии с представителями армянской и азербайджанской сторон расследуют инцидент.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100