В Карабахе зафиксировано нарушение режима прекращения огня со стороны Азербайджана

Военные Азербайджана один раз за сутки нарушили режим прекращения огня в Нагорном Карабахе, они обстреляли трактор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

«Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В районе села Авдур Мартунинского района с наблюдательного поста ВС Азербайджана был открыт огонь из стрелкового оружия по трактору, проводившему сельскохозяйственные работы», – сказано в сообщении оборонного ведомства.

Отмечается, что пострадавших в результате обстрела нет. Командование миротворческого контингента РФ во взаимодействии с представителями армянской и азербайджанской сторон расследуют инцидент.