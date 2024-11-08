В канун праздника Раис Татарстана встретился с сотрудниками МВД по РТ

Рустам Минниханов Фото: tatarstan.ru

В канун профессионального праздника в МВД по Республике Татарстан состоялись торжественные мероприятия. В церемонии участвовал Рустам Минниханов. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

«Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел! Поздравляю вас с профессиональным праздником. Для большинства из вас служба в органах внутренних дел – это не работа, а призвание и смысл жизни, – сказал Рустам Минниханов, обращаясь к сотрудникам МВД по РТ. – Мы знаем, как нелегка ваша служба, но вы несете ее с честью, достойно продолжая лучшие традиции советской милиции. Спасибо вам за мужество, самоотверженность, верность присяге и долгу! Особые слова уважения и благодарности хочу выразить ветеранам службы, которые передают свой опыт и знания молодому поколению, внося большой вклад в общее дело».

На плацу Управления Госавтоинспекции состоялась церемония передачи новых служебных автомобилей. Всего было передано 55 автомобилей, полученных от МВД России. Ключи от машин вручили министр внутренних дел по РТ Дамир Сатретдинов и секретарь Совета безопасности РТ Рафаиль Гильманов. Среди переданных автомобилей были патрульные Лада «Гранта» и УАЗ «Патриот».

Дамир Сатретдинов Фото: tatarstan.ru

После этого в актовом зале МВД прошло праздничное мероприятие, на котором участникам показали видео о работе ведомства в текущем году.

Поздравили работников Рустам Минниханов, Главный федеральный инспектор по РТ Виктор Демидов, Премьер-министр Алексей Песошин, и другие высокопоставленные лица.

«Убежден, вы и впредь будете профессионально и ответственно решать все поставленные задачи, честно и преданно служить Отечеству, – подчеркнул Рустам Минниханов. – Мы высоко ценим вашу нелегкую, часто связанную с риском службу. Руководство республики будет и впредь принимать меры по техническому и кадровому укреплению органов внутренних дел, повышению уровня социальных гарантий сотрудников и членов их семей, оказывать необходимую поддержку».

Рустам Минниханов вручил отличившимся сотрудникам ведомства государственные награды Российской Федерации и Республики Татарстан. Также сотрудники получили ведомственные награды.