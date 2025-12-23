news_header_top
СВО 23 декабря 2025 15:14

В канун Нового года полпред Татарстана в России доставил шефскую помощь в зону СВО

Делегация Татарстана во главе с заместителем Премьер-министра РТ, Полпредом республики в РФ Равилем Ахметшиным доставила очередную шефскую помощь российским военнослужащим в зоне СВО. Поездка прошла накануне Нового года, сообщает пресс-служба полпредства.

Фото: Пресс-служба Полпредства РТ в РФ

Десантникам группировки «Север» передали три «УАЗа» и 13 «КАМАЗов» с грузом: дроны и комплектующие, генераторы, ноутбуки, стройматериалы, мебель, бытовую технику и продукты. На одном из опорных пунктов делегация встретилась с военнослужащими, среди которых были и женщины‑медики. Ахметшин вручил отличившимся памятные медали и новогодние подарки.

Бойцам передали татарские тюбетейки, а женщинам – цветы. Военным также доставили письма поддержки от ветеранов и воспитанников спортшкол ЦСКА, которые передала двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова.

Командование группировки «Север» поблагодарило Татарстан за постоянную помощь. Груз был собран при участии мэрии Набережных Челнов, районных властей, ряда компаний и общественных организаций.

В завершение встречи желающие получили Священный Коран и Молитвослов православного воина. Мероприятие завершилось чаепитием в украшенном к празднику блиндаже. Артисты Владимир Кудашев и Ляйсан Мингазова выступили перед бойцами.

В этот же день делегация возложила цветы в Курчатове к памятнику Герою России Сергею Чебнёву.

