В канун Дня защитника Отечества Заинский район доставил гуманитарный конвой в зону СВО

В канун Дня защитника Отечества Заинский район отправил бойцам в зону специальной военной операции особый гуманитарный конвой. Многотонный грузовик вышел из города ранним утром 11 февраля. Колонну лично сопровождал глава района Разиф Каримов, чтобы на месте поздравить земляков с наступающим праздником и передать привет из дома.

Торжественные проводы по традиции прошли у памятника Воину-освободителю. Проводить груз собрались руководство района, ветераны, руководители предприятий, главы поселений и десятки неравнодушных жителей.

В этот раз бойцам отправили два автомобиля – «ВАЗ-2110» и «ВАЗ-2107», а также генераторы, бензопилы, стройматериалы, запчасти, буржуйки, маскировочные сети, медикаменты, нижнее белье, именные посылки и сладости.

Чтобы ребята оставались на связи с малой родиной, в груз вложили свежие номера районных газет. Часть помощи для госпиталей сформировала группа «Закамье – Помощь госпиталям».

Обращаясь к землякам, Разиф Каримов подчеркнул: «Мы с начала спецоперации отправляем помощь нашим ребятам. Они мужественно борются за свободу Родины, а мы делаем все возможное, чтобы помочь. Заявки от военных выполнены на 100 процентов. Часть вещей даже не поместилась – через неделю отправим еще одну машину. Пусть эта помощь укрепит боевой дух наших защитников!»

Команда Заинского муниципалитета совершила масштабную поездку, приуроченную к 37-й годовщине вывода войск из Афганистана и Дню защитника Отечества.

Общая протяженность маршрута составила 5600 километров – делегация прошла практически всю линию фронта: от Старобельска в Луганской Народной Республики до Херсонского направления.

В состав группы вошли глава района Разиф Каримов, руководитель фонда «Тепло Заинска» Марат Киямов, водители Виталий Софин, Евгений Мартынов и Райхат Габидуллин, а также руководитель местного отделения «Боевого братства» Сергей Хваткой.

Ветеран СВО Иванов справа

Особый символизм поездке придало участие ветерана СВО Евгения Иванова. Получивший тяжелое ранение и комиссованный, он впервые после ранения вернулся туда, где довелось воевать.

«Вернуться туда, где ты терял друзей, где свистели пули, спустя время – это поступок. Для него это была личная, очень тяжелая поездка. А для ребят на передовой – настоящий привет из прошлой, мирной жизни и доказательство, что своих не бросают даже после ранения», – отметили в районной администрации.

За время рейса было отработано 17 точек разгрузки. Общий вес груза, собранного неравнодушными жителями и фондом «Тепло Заинска», превысил 15 тонн.

Сегодня в районе на 35 точках плетут маскировочные сети, делают окопные свечи, шьют одежду и готовят сухие супы. Школьники и воспитанники детских садов пишут бойцам письма.

Разиф Каримов лично пообщался с каждым бойцом и передал слова поддержки от родных.

«Самое ценное – это глаза ребят, когда они видят, что дома помнят. Спасибо каждому, кто помогал сборами! Мы снова доказали: Заинск – это сила», – резюмировал он.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

Материал подготовлен при участии Айгуль Яруллиной.