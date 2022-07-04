В Канашском транспортно-энергетическом техникуме вручили дипломы выпускникам 2022 года

Представители АО «Транснефть — Прикамье» приняли участие в церемонии вручения дипломов выпускникам Канашского транспортно-энергетического техникума — одного из корпоративных образовательных центров компании.

Всего дипломы получили 260 выпускников: 169 человек — по программам подготовки квалифицированных рабочих, 91 — по программам подготовки специалистов среднего звена, 59 из которых будут направлены для трудоустройства в 10 организаций системы «Транснефть» от Балтики до Восточной Сибири и Дальнего Востока.

Директор техникума Ильсур Назмутдинов поздравил выпускников и выразил благодарность в адрес коллектива АО «Транснефть — Прикамье» за всестороннюю поддержку в организации учебного процесса, оказание помощи в укреплении материально-технической базы учреждения.

«Уверен, что каждый из вас станет достойным представителем выбранной профессии и внесет свой вклад в дальнейшее развитие отрасли», — обратился к выпускникам заместитель генерального директора по управлению персоналом и общим вопросам АО «Транснефть — Прикамье» Рушад Кашапов.



Справочно:

Кабинет Министров Чувашской Республики, АО «Транснефть — Прикамье» и Канашский транспортно-энергетический техникум сотрудничают с 2006 года.

КанТЭТ является корпоративным образовательным учреждением ПАО «Транснефть», работающим при непосредственной поддержке ведущего работодателя и социального партнера — АО «Транснефть — Прикамье». Учреждение ведет подготовку квалифицированных работников по 9 профессиям, 6 из которых связаны с трубопроводным транспортом, и 8 специальностям, реализует свыше 140 программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования.

В 2021-2022 учебном году по направлению от организаций системы «Транснефть» в КанТЭТ обучались 53 студента.