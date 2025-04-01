«В Канаде из дворца бы не вышли». Роман Ротенберг раскритиковал легионеров «Динамо»

Фото: пресс-служба ХК СКА

Главный тренер петербургского ХК СКА Роман Ротенберг после третьей игры 1/8 финала Кубка Гагарина против «Динамо» на послематчевой пресс-конференции посвятил часть своего выступления поведению иностранных игроков москвичей.

«Если бы Евгений Кузнецов, когда играл в Америке, вел себя так, как игроки «Динамо»… Это же не воспитанники клуба, иностранцы. Просто купленные игроки. Они должны понимать, что находятся в России, уважать страну. Если бы мы так себя вели в Канаде или США, мы бы не вышли из этого дворца. Это правда. Можете у Кузнецова и других ребят спросить», – заявил Ротенберг.

Напомним, счет в серии СКА и «Динамо» Москва 1–2 в пользу «бело-голубых». Следующая встреча этих соперников пройдет 2 апреля в Санкт-Петербурге. Начало матча – в 19:00 по московскому времени.