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Происшествия 21 июля 2024 09:20

В Камском Устье водитель «четырнадцатой» вылетел с трассы в кювет и погиб

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Сегодня ночью в Камском Устье произошло ДТП, в котором погиб 27-летний водитель.

По предварительным данным, мужчина за рулем «Лады» 14-й модели не выбрал безопасную скорость, совершил съезд в кювет и опрокинулся.

К сожалению, водитель не был пристегнут ремнем безопасности, что усугубило последствия аварии. Мужчина скончался на месте происшествия.

Фото: © Госавтоинспекция РТ

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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