В Камском Устье украинка впервые приняла участие в выборах в качестве гражданки России

Фото: Наиля Молчанская

Семья Молчанских пришла на избирательный участок в Камском Устье всей семьей. Вместе с ними в голосовании впервые приняла участие жительница Украины Наталия Сердунь, которая недавно получила российское гражданство.

Она перебралась к старшему брату в Камское Устье из Винницкой области в конце 2013 года, когда в Киеве начинались волнения, предшествовавшие госперевороту. И вот уже 10 лет проживает в стране, которая в сложное время приняла ее, предоставив вид на жительство.

Наталия — инвалид с детства. Она обучалась в интернате, когда Украина еще была в составе Советского Союза и русский наравне с украинским был государственным языком.

Так что читать и писать на русском языке Наталия могла еще до приезда в Россию. Но здесь ей пришлось еще и общаться на русском, что было сложнее. Почти сразу она записалась в районную библиотеку, где ее теперь хорошо знают как активного посетителя.

Фото: Наиля Молчанская

«Родные мне люди, соседи, жители территории ТОС „Южная околица“, где я сейчас живу, поддерживают меня, относятся ко мне как к своей. И я чувствую себя здесь как дома, — говорит Наталия Сердунь. — Россия — очень большая и интересная и для жизни, и для путешествий страна. Я знаю все достопримечательности района, побывала в Казани, Свияжске, Болгаре, Санкт-Петербурге, Москве, Соль-Илецке, и мне везде очень понравилось».

Напомним, что 15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента России продлятся еще 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).