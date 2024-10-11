В «Камском трофее» улучшили номерной фонд благодаря нацпроекту

Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» помог увеличить и улучшить номерной фонд трехзвездочной гостиницы «Камский трофей» в Камско-Устьинском районе РТ. Об этом сообщила замминистра экономики РТ Сария Сиразиева на муниципальном часе в Агентстве инвестиционного развития Татарстана.

«"Камский трофей" в 2023 году получил 15 млн рублей [субсидий], им удалось улучшить номерной фонд», – рассказала Сиразиева.

Сейчас идет конкурс на предоставление субсидий на закупки туристического оборудования для объектов отдыха и туризма по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Подать заявку можно до 4 ноября.

Сиразиева рассказала, что поддержка объектов туризма продолжится в рамках нового нацпроекта «Туризм и гостеприимство», который стартует со следующего года.