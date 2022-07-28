В Камском полумарафоне в Челнах примут участие свыше тысячи спортсменов

Предполагается, что 7 августа на Камский полумарафон Timerman в Набережные Челны приедут более 1 тыс. участников. Как идет подготовка к массовому спортивному мероприятию, рассказал на пресс-конференции в мэрии Автограда организатор спортивного движения Timerman Вадим Янгиров.

По словам спикера, традиционно легкоатлеты будут соревноваться на дистанциях в 3, 10 и 21 километр. Также отдельно будет организована трасса для детей от трех до десяти лет: в зависимости от возраста юные участники пройдут дистанцию от 300 до 600 метров. Отдельное внимание организаторы уделили массовому семейному забегу в дистанции на 3 километра.

Основной же упор в этом году будет сделан на корпоративный забег. «В Набережных Челнах сосредоточено очень много компаний, которые проявляют инициативу и заявляются на соревнования. Корпоративная лига в Челнах развивается, набирает обороты, мы делаем на это основной упор. Безусловно, у нас будут предусмотрены высокие стандарты проведения на дистанциях, будут выставлены дополнительные точки освежения и питания, потому что ожидается жаркая погода», — сообщил Вадим Янгиров.

Традиционно маршруты забега проходят через улицы города. Будут задействованы два проспекта — Хасана Туфана и Сююмбике. Старт и финиш пройдут на стадионе «КАМАЗ» рядом с футбольным манежем «Победа».

Всех участников на финише ждут медали. «Преодолев свою дистанцию, человек становится победителем. Приглашаем всех к участию, зарегистрироваться еще можно. У нас на данный момент порядка 60% слотов выкуплено, 40% — в доступе», — отметил спортивный функционер.

Для участия в соревнованиях обязательно потребуется медицинская справка от врача. «Те, кто не сможет или не захочет проходить экспресс-обследование в поликлинике, могут это сделать перед стартом», — пояснил Вадим Янгиров.