В Камском лыжном марафоне в Челнах примет участие олимпийская чемпионка Тамара Тихонова

19 февраля в Набережных Челнах состоится традиционный XXI Камский лыжный марафон. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник Управления физической культуры и спорта Роман Насрединов.

В общей сложности на старте ожидается более 400 участников. Спортсмены пробегут дистанции на выбор: 5, 25 или 50 км. Уже сейчас на лыжную гонку поступили заявки от спортсменов из Московской, Нижегородской областей, Пермского края, Башкортостана и других регионов России.

Директор спортивной школы «Титан» и член Федерации лыжных гонок РТ Лейла Вопшина сообщила, что в этот день на гонки планируют приехать именитые спортсмены, в том числе олимпийская чемпионка Тамара Тихонова.

По традиции с известными спортсменами можно будет сфотографироваться, пообщаться и пройти лыжную трассу.

«В этом году гонки пройдут под лозунгом „Войди в историю в XXI веке“. Для участников запланированы денежные призы. Общий призовой фонд составит 800 тыс. рублей. 80% призового фонда, а это 600 тыс. рублей, будет разыграно в абсолюте: на дистанции 50 км между мужчинами и женщинами», — прокомментировала Лейла Вопшина.