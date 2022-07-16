В камском футбольном дерби победил «КАМАЗ»

Матчи соседей по Каме всегда проходят в ожесточенной борьбе. Не стал исключением и сегодняшний в рамках первого тура чемпионата первой лиги. А победил в итоге «КАМАЗ», забив единственный мяч в первом тайме.

По закону жанра нижнекамцы сразу же перевели игру в зону гостей, но те успешно отбили все атаки «Нефтехимика». А свой первый же голевой момент челнинцы воплотили в гол. Подача с углового, хороший удар головой Антона Полюткина, 0:1. Как ни старались хозяева, но счет до перерыва не изменился.

Во втором тайме нижнекамцы сразу же пошли вперед большими силами в стремлении отыграться. Вот только до опасных моментов дело практически не доходило. Более того, на 72-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления Артема Котика. Так что хозяева стартовали в сезоне с поражения, а гости с победы.

«Нефтехимик» (Нижнекамск) - «КАМАЗ» (Набережные Челны) — 0:1 (0:1). Гол забил Полюткин (35). Предупрежден: Денисов, Янушковский, Терехов — Кирсанов, Шамкин, Серченков. На 72-й минуте удален Котик («Нефтехимик»).

«Нефтехимик»: Обухов, Зорин, Калугин, Котов (Ситдиков, 79), Бердников, Хубаев (Москвичев, 79), Денисов (Школик, 55), Безруков (Терехов, 75), Галиулин, Янушковский (Котик, 56), Уридия.

«КАМАЗ»: Мамин, Абрамов, Толстопятов, Аюкин, Полюткин (Мохамад, 77), Таликин, Кириллов, Кирсанов (Бадртдинов, 88), Гаглоев (Серченков, 82), Шамкин (Казимир, 77), Голятов (Пальцев, 77).

В следующем туре нижнекамцы 24 июля примут дома краснодарскую «Кубань», челнинцы 25 июля сыграют дома со «СКА-Хабаровск».