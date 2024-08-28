В «Камском Артеке» стартовала профильная смена юных инспекторов движения

Традиционная профильная смена юных инспекторов движения началась в лагере «Камский Артек». Более двухсот самых активных участников движения со всей республики в течение шести дней будут не только отдыхать и укреплять свое здоровье, но и изучать правила безопасного поведения на дороге. Об этом сообщили в ГБУ «Безопасность дорожного движения».

Фото: ГБУ «Безопасность дорожного движения»

В рамках профильной смены юные инспекторы движения будут посещать теоретические занятия по безопасности дорожного движения, практиковаться в автогородке и совершенствовать навыки фигурного вождения велосипеда на специальной площадке.

Помимо этого, школьников ожидают тематические конкурсы, квесты, творческие вечера и участие в телевизионной игре «Полосатая зебра». Также в рамках смены запланировано проведение Форума юных инспекторов движения «Я выбираю ЮИД», который уже стал традиционным и проводится третий год подряд.

Фото: ГБУ «Безопасность дорожного движения»

С 25 по 28 августа в лагере пройдут образовательно-развлекательные мероприятия, мастер-классы и конкурс «Серебряная спица», где юные инспекторы движения покажут свои знания правил дорожного движения и умение управлять велосипедом.

Закрытие смены запланировано на 29 августа в 14:00. На нем будут присутствовать руководители Управления Госавтоинспекции МВД по РТ, ГБУ «Безопасность дорожного движения», Министерства образования и науки РТ.