В «Камском Артеке» состоялось торжественное закрытие смены юных инспекторов движения

Накануне в детском лагере «Камский Артек» Нижнекамского района РТ состоялось торжественное закрытие профильной смены юных инспекторов движения, сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции Татарстана.

Самые активные юидовцы со всей республики не только отдыхали, но и изучали правила безопасного поведения на дороге, участвовали в тематических конкурсах, квестах и творческих вечерах.

На церемонии закрытия школьники, отличившиеся в ходе смены были награждены дипломами и памятными подарками.