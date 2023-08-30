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В «Камском Артеке» состоялось торжественное закрытие смены юных инспекторов движения
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Накануне в детском лагере «Камский Артек» Нижнекамского района РТ состоялось торжественное закрытие профильной смены юных инспекторов движения, сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции Татарстана.
Самые активные юидовцы со всей республики не только отдыхали, но и изучали правила безопасного поведения на дороге, участвовали в тематических конкурсах, квестах и творческих вечерах.
На церемонии закрытия школьники, отличившиеся в ходе смены были награждены дипломами и памятными подарками.
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