В Камско-Устьинском районе завершается ремонт по нацпроекту участка региональной дороги

В Камско-Устьинском районе Татарстана по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют участок автомобильной дороги Казань — Ульяновск — Старое Барышево — Камское Устье. Работы проводятся на отрезке от 12,5 до 13,8 км протяженностью 1,31 километра, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Выполнены работы по устройству нижнего и верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона на площади 9,9 тыс. кв. метров, а также по устройству выравнивающего слоя», — отметили в министерстве.

Кроме того, рабочие установили два автопавильона. Дорожникам осталось укрепить обочины щебнем на площади 3852 кв. метра.

При ремонте дорог по нацпроекту применяются новые технологии, которые включают применение асфальтобетонных покрытий, спроектированных по методологиям объемного проектирования.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.