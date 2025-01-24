В Камско-Устьинском районе снесут незаконные свалки на площади 1,3 гектаров

В Камско-Устьинском районе прокуратура через суд обязала местные власти ликвидировать несанкционированные полигоны отходов площадью 1,3 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Незаконные свалки образовались в деревне Картапа и селе Старое Барышево. Отходы размещались на двух участках общей площадью 13 тысяч квадратных метров, а их суммарный объем превысил 6 кубических метров.

Прокуратура обратилась в суд с иском против местных исполнительных комитетов. Требования надзорного органа полностью удовлетворены.