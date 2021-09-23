В Камско-Устьинском районе РТ по нацпроекту отремонтировали 1,5 км региональной дороги

В Татарстане дорожники завершили ремонт участка автодороги Казань — Ульяновск — Старое Барышево — Камское Устье протяженностью 1,5 километра. Работы проведены в Камско-Устьинском районе по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«На площади 12 тыс. кв. метров рабочие уложили верхний слой покрытия из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона, укрепили обочины по два метра с каждой стороны и нанесли разметку», — отметили в министерстве.

Региональная дорога имеет две полосы движения и ширину проезжей части восемь метров. Она объединяет Апастовский и Камско-Устьинский районы, по ней проходят школьные маршруты. Кроме того, с этой автодорогой соединены подъезды населенных пунктов Старое Барышево, Старое Казеево, Картапа, Большие и Малые Буртасы.

В этом году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Татарстане будет отремонтировано в общей сложности 96,7 километра региональных дорог.

Национальные проекты реализуются в России с начала 2019 года в соответствии с так называемым «майским» указом Президента РФ Владимира Путина. В 2020 году их цели были скорректированы с учетом экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Фотографии пресс-службы Миндортранса РТ.