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В Камско-Устьинском районе по нацпроекту отремонтировали участок дороги
В Татарстане завершен ремонт дороги «Казань — Ульяновск» — Старое Барышево — Камское Устье на участке км 15+782 — км 16+782. Работы проводились в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», рассказали в пресс-службе Миндортранса республики.
Обновленный участок протяженностью 1 км расположен на территории Камско-Устьинского района. Дорога соединяет административный центр муниципалитета с федеральной трассой Р-241.
Рабочие удалили изношенные слои асфальтобетонного полотна, уложили выравнивающий и верхний слои покрытия, отсыпали и укрепили обочины. Работы проводились в соответствии с ГОСТ.
Как рассказали в министерстве, ремонт выполнял «Татавтодор».
Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.
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