В Камско-Устьинском районе по нацпроекту отремонтировали участок дороги

Фото: пресс-служба Миндортранса РТ

В Татарстане завершен ремонт дороги «Казань — Ульяновск» — Старое Барышево — Камское Устье на участке км 15+782 — км 16+782. Работы проводились в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», рассказали в пресс-службе Миндортранса республики.

Обновленный участок протяженностью 1 км расположен на территории Камско-Устьинского района. Дорога соединяет административный центр муниципалитета с федеральной трассой Р-241.

Рабочие удалили изношенные слои асфальтобетонного полотна, уложили выравнивающий и верхний слои покрытия, отсыпали и укрепили обочины. Работы проводились в соответствии с ГОСТ.

Как рассказали в министерстве, ремонт выполнял «Татавтодор».

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.