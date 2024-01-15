В Камских Полянах реконструируют спортшколу за 413 млн рублей

В 2024 году в поселке Камские Поляны Нижнекамского района пройдет реконструкция спортшколы №5. Как рассказал на деловом понедельнике руководитель исполкома района Роман Булатов, объем финансирования 415 млн рублей.

«Здесь хороший охват детей в плане спорта. Также большим подарком станет развитие территории. Объекты спорта в этом году капиталоемкие», — отметил спикер.

Помимо спортшколы, планируется завершение строительства зданий и сооружений на территории учебно-тренировочной базы «Алмаш» в поселке Красный Ключ. На эти цели направят 188,2 млн рублей.

«Остаются работы по завершению строительства четырех спальных корпусов и по благоустройству территории. С вводом в эксплуатации данного объекта будут созданы все условия для тренировочного процесса лыжников-гонщиков и круглогодичного активного отдыха воспитанников», — рассказал Булатов.

Также за 24 млн рублей будет завершен капитальный ремонт спортивно-оздоровительного комплекса «Дружба».

«Будут выполнены работы по оснащению спортивным инвентарем, навигации и устройству парковки. Ввод объекта в эксплуатацию позволит создать условия для тренировочного процесса по художественной гимнастике, плаванию, волейболу, баскетболу, футболу, настольному теннису, большому теннису, легкой атлетике, — добавил докладчик. — Благодаря модернизации материальной базы объектов спорта будут созданы необходимые условия для развития физической культуры и спорта. Остается надеется на спортивные достижения наших воспитанников».

«Есть вопросы у жителей, почему так долго. Во-первых, объекты не ремонтировались 30 с лишним лет. Когда начали работы, увидели ряд серьезных системных проблем, которые требовали технических проектных решений. Это задерживало ремонт», — объяснил глава Нижгнекамского района Рамиль Муллин.